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Yeni Merkez Hakem Kurulu
Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'da, Metin Tokat, Erol Ersoy ve Mustafa Kamil Abitoğlu gibi tanıdık isimler de yer alacak.
- DHA
- 25.08.2020 - 09:46
Geçtiğimiz günlerde Zekeriya Alp ve ekibinin istifa etmesinin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nu oluşturmak için harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Tatlı'ya bir teklifte bulunmuştu.
Görevi kabul eden ve hemen çalışmalara başlayan Tatlı'nın ekibinde yer alacak isimler belli oldu.
BAŞKAN VEKİLİ METİN TOKAT
Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
Diğer MHK üyeleri şu şekilde:
Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.