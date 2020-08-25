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Yeni Merkez Hakem Kurulu

Yeni Merkez Hakem Kurulu

Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'da, Metin Tokat, Erol Ersoy ve Mustafa Kamil Abitoğlu gibi tanıdık isimler de yer alacak.