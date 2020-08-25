Dolar
7.3852
0.103%
Euro
8.7184
0.2356%
Altın
1932.52
0.2001%
Borsa
1108.44
0%
G. Altın
458.741
0.1989%
Bitcoin
85840.44
-1.7036%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    Yeni Merkez Hakem Kurulu

    Yeni Merkez Hakem Kurulu

    Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'da, Metin Tokat, Erol Ersoy ve Mustafa Kamil Abitoğlu gibi tanıdık isimler de yer alacak.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 09:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Merkez Hakem Kurulu

    Geçtiğimiz günlerde Zekeriya Alp ve ekibinin istifa etmesinin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nu oluşturmak için harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Tatlı'ya bir teklifte bulunmuştu.

    Görevi kabul eden ve hemen çalışmalara başlayan Tatlı'nın ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

    BAŞKAN VEKİLİ METİN TOKAT

    Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

    Diğer MHK üyeleri şu şekilde:

    Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

    Yeni Merkez Hakem Kurulu #1


    Görüş Bildir