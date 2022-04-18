Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik MHK başkanı oldu. Peki Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik nereli kaç yaşında? Sabri Çelik hangi görevlerde bulundu? İşte kariyeri...

Merkez Hakem Kurulu'nda koltuk değişimi yaşandı.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu geçtiğimiz yıl teslim aldığı başkanlık görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri sonucunda, Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu.

Çelik daha önce iki kez MHK başkanlığı görevi yapmıştı.

Peki yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Çelik hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi...

MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik, daha önce de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

Sabri Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi.

4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıklamıştı.

18 Nisan 2022 tarihinden itibaren, Sabri Çelik MHK başkanlığı görevine yeniden getirildi.