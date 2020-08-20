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    Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı oluyor

    Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı oluyor

    MHK Başkanı Zekeriya Alp'in istifa etmesinin ardından gözler yeni gelecek isme çevrildi. TFF'nin eski hakem Serdar Tatlı'yı göreve getireceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 17:31
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    Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı oluyor

    Bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in üyelerle birlikte istifa ettiğini duyurmuştu.

    Futbolseverler, Alp'in yerine kimin göreve getirileceğini merak ederken, federasyondan sürpriz bir atama geldi.

    TATLI, LİSTESİNİ OLUŞTURMAYA BAŞLADI

    TFF'nin bu görev için eski hakem Serdar Tatlı'yı düşündüğü ve 54 yaşındaki futbol adamıyla el sıkıştığı öğrenildi.

    Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı ve kısa süre içerisinde MHK'nın başına geçeceği belirtildi.

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    İBRAHİM TATLISES'İN KUZENİ

    1996-97 sezonunda Türkiye 1. liginde maç yönetmeye başlayan Serdar Tatlı, 2006 yılında kariyerini noktalamıştı.

    Şanlıurfa doğumlu eski hakem, ayrıca ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de amcasının oğludur.

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