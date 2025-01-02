Yeni MHK Sistemi'ne Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'den veto

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Yeni MHK" sistemine kuşkuyla yaklaşan 3 kulüp belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir, yeni sistem konusunda kuşkuları olan ve bu kuşkularını ileten kulüpler olarak öne çıktı.

Habere göre; Galatasaray, "aceleye getirilmesin" derken, Trabzonspor "Merkez Hakem Komitesi'ne güvenmiyoruz" söylemini yineledi. Başakşehir de bu görüşte.

MHK YENİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlik sisteminde gelecek sezon şirketleşme modeline geçileceğini, geçiş sürecinde ise danışma kurulu oluşturulacağını ve bu kurulun hemen çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Ferhat Gündoğdu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyelerinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, oluşturulacak danışma kurulunun 5 üyesinin 3'ünü kulüplerin, 2'sini ise federasyonun atayacağını belirtti.