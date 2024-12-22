Yeni rekor! Okan Buruk, Christoph Daum'u geride bıraktı

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Süper Lig'in 17’nci haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Osimhen ve Barış Alper’in 2, Yunus Akgün’ün ise tek golü ile 5-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından son 3 maçtır Kayserispor deplasmanında galip gelemeyen Galatasaray, 3 maç sonra galip gelirken, puanını da 44’e yükselterek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 8’e yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyet sonrası Süper Lig'de bir rekor daha kırdı.

Galatasaray'ın başındaki 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

DAUM'U GERİDE BIRAKTI

Daha önce 75 galibiyete ne hızlı ulaşan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başındaki 103. maçında 75. galibiyetine ulaşan Christoph Daum olmuştu.

Öte yandan Okan Buruk daha önce 50. galibiyetine 62. maçında ulaşarak Fatih Terim'in (70 maç) rekorunu da kırmıştı.