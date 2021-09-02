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- Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
Yöneticiler tarafından borç batağına düşürülen spor kulüpleri yıllarca zor durumlardan çıkamıyordu. Gelecek yeni düzenlemenin ardından yöneticiler, daha dikkatli harcama yapacak.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 14:12
- Güncelleme : 02.09.2021 - 15:17
Başta 4 büyükler olmak üzere Türkiye'de birçok spor kulübü borç batağında.
Son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve pandemi süreci kulüplerin ekonomilerini iyice dibe doğru çekti.
Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemde olan spor yasasıyla ilgili çalışma talimatı verdi.
Harekete geçen AK Parti kurmayları, taslak metin üzerinde sona geldi.
SPOR YASASI NELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Spor yasasıyla ilgili ilk detaylar da ortaya çıktı.
- Yeni spor yasasının ardından kulüpler şeffaflık kazanacak.
- Kulüpler dernet statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüplerinin denetimini yapacak.
- Kulüp başkanları ve yöneticileri, kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.
- Kulüplerin borçlanmalarına sınır getirilecek.
- TFF'ye bağlı tüm kurullar, yeniden düzenlenecek.
- Menajerlik sistemi yeniden düzenlenecek.
Çalışmaların son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Yeni yasama döneminde spor yasasının Meclis'ten geçmesi bekleniyor.