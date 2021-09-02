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Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak

Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak

Yöneticiler tarafından borç batağına düşürülen spor kulüpleri yıllarca zor durumlardan çıkamıyordu. Gelecek yeni düzenlemenin ardından yöneticiler, daha dikkatli harcama yapacak.