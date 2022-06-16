Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158'ini alarak TFF'nin yeni başkanı oldu.

Ankara'da bir otelde düzenlenen genel kurula 307 delegeden 219'u katıldı.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıya katılmadı

Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel Kurul'a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.

Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.





Seçime tek aday olarak girdi

Bu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girdi. Başvuru yapan diğer 8 isim, aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.

Eski yönetimden 3 isim yer aldı

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin tam listesi şu isimlerden oluştu:

Murat Aksu

Yalçın Orhan

Yusuf Günay

Nükhet Küçükel Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk sözler

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, seçildikten sonra ilk mesajını verdi.

Büyükekşi, "Omuzlarımızda Türk futbol camiasının ağır bir yükü var. Zor olduğunu bildiğimiz halde bu göreve talip olduk. Türkiye'de ve dünyada futbol zor günler yaşıyor. Türkiye'de marka değeri çok aşağı gitmiş durumda. Bizim hedefimiz adil, dürüst, şeffaf yönetimle Türkiye'de futbolun bugüne kadar olan sorunlarını çözmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Kurumsallaşmaya çok önem vermek istiyoruz." diyen Büyükekşi, "TFF'yi iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Türkiye'de hakemlerin konuşulduğu bir futbol değil de futbolun kalitesinin, güzelliklerinin konuşulduğu bir medya istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Devamlı aksiyon içerisinde olacağız. Bir işi yaparken, eğer altyapısını doğru hazırlarsanız, güvenilir olursanız herkes size ilgi gösterir. Önce güven ortamını tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm kurulların istifasını isteyeceğim"

Türk futbolunun yeni patronu, "Tüm kurulların istifasını isteyeceğim. Bu bir yıllık dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmak için ben değil biz diyerek hareket edeceğiz." dedi.

"Formaları kapının önünde bırakmak lazım"

Büyükekşi, "Niyetimiz halis. İnşallah Allah da yardımcımız olacak. İyi bir şeyler yapmak isterseniz Allah işinizi rast götürür. Biz öyle düşünüyoruz. Ben tüm paydaşların federasyon başkanı olacağım. Yönetim kuruluyla az sonra konuşacağım. Herkes bir takım tutabilir ama herkes formalarını kapının dışında bıracak. Bunu yaparsak sonuçları güzel olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

