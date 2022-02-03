Yeni yayın ihalesinde öne çıkan detay

Süper Lig'de yayın ihalesine sayılı günler kala kulüplerin ve futbolcuların en büyük problemlerinden biri olan görüntü paylaşamama sorununun ortadan kalkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda futbolcuların ve kulüplerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de tartışmalı pozisyonların ve gollerin sosyal medyadan paylaşılamamasıydı.

20 Şubat’ta yapılacak yeni yayın ihalesinin şartnamesinde bu soruna da çözüm getiriliyor. Kulüpler, hem sosyal medya paylaşımı yapabilecek hem de kendi TV kanallarından maçların görüntülerini yayınlayabilecek.

Kulüpler maç görüntülerini, ligin son maçının üzerinden 24 saat geçtikten sonra kendi kanallarından bedelsiz yayınlayabilecek. Kulüpler, bir müsabakayı aynı sezon içinde en fazla 3 kez yayınlayabilecek.

30 SANİYELİK KLİPLER KULLANILABİLECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre; kulüpler, haber amaçlı görüntüleri kullanarak 30 saniyeyi geçmemek kaydıyla, kurgulayacakları klipleri kendi sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek.

Her maç için 4 klip hakkı tanınıyor. Kulüpler bu sınırlara bağlı kalarak gol, asist, en güzel hareket ve en güzel kurtarış gibi video içerikler hazırlayıp tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için maçtan 24 saat sonra kullanabilecek. Ama bu görüntüler ticari amaçlı kullanılamayacak ve 3. şahıslara da devredilemeyecek.

TELEVİZYONLAR 3 DAKİKAYA 9 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Medya kuruluşlarıysa haber amaçlı görüntüler için bedel ödemek zorunda. Televizyonlar, Süper Lig maçının 1 dakikası için en az 3 bin dolar en fazla 10 bin dolar ödeyecek.

TFF 1. Lig maçları içinse alt tutar 500 dolar, üst tutar ise 3 bin dolar. Şartnameye göre bu görüntülerde de 3 dakika şartı konuyor. Yani aslında bir Süper Lig maçının 3 dakikalık görüntüsü en az 9 bin dolara mal olacak.