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    Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı

    Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı

    ABD ile Yeni Zelanda arasında oynanan kadın futbolu maçında Meikayla Moore, kendi kalesine 3 gol birden atarak herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:42
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    Kadınlar futbolunda eşine az rastlanan bir olay meydana geldi.

    ABD'nin Yeni Zelanda ile karşılaştığı mücadelede Yeni Zelandalı Meikayla Moore, kendi kalesine 3 gol atarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Bir önceki maçında Çekya ile 0-0 berabere kalan ABD, Moore'un da desteğiyle iyi bir futbol sergiledi.

    Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı - İZLE

    KENDİ KALESİNE 3 GOL

    5, 6 ve 36. dakikada kendi kalesini havalandıran Yeni Zelandalı futbolcu, ters hat-trickten sonra hemen oyundan alınırken maçı ABD, 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

    Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı #1


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