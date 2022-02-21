ABD ile Yeni Zelanda arasında oynanan kadın futbolu maçında Meikayla Moore, kendi kalesine 3 gol birden atarak herkesi şaşırttı.

Kadınlar futbolunda eşine az rastlanan bir olay meydana geldi.

ABD'nin Yeni Zelanda ile karşılaştığı mücadelede Yeni Zelandalı Meikayla Moore, kendi kalesine 3 gol atarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bir önceki maçında Çekya ile 0-0 berabere kalan ABD, Moore'un da desteğiyle iyi bir futbol sergiledi.

Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı - İZLE



KENDİ KALESİNE 3 GOL

5, 6 ve 36. dakikada kendi kalesini havalandıran Yeni Zelandalı futbolcu, ters hat-trickten sonra hemen oyundan alınırken maçı ABD, 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.