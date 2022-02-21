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- Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı
Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı
ABD ile Yeni Zelanda arasında oynanan kadın futbolu maçında Meikayla Moore, kendi kalesine 3 gol birden atarak herkesi şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 09:21
- Güncelleme : 21.02.2022 - 09:42
Kadınlar futbolunda eşine az rastlanan bir olay meydana geldi.
ABD'nin Yeni Zelanda ile karşılaştığı mücadelede Yeni Zelandalı Meikayla Moore, kendi kalesine 3 gol atarak ilginç bir istatistiğe imza attı.
Bir önceki maçında Çekya ile 0-0 berabere kalan ABD, Moore'un da desteğiyle iyi bir futbol sergiledi.
Yeni Zelandalı kadın futbolcu kendi kalesine 3 gol attı - İZLE
KENDİ KALESİNE 3 GOL
5, 6 ve 36. dakikada kendi kalesini havalandıran Yeni Zelandalı futbolcu, ters hat-trickten sonra hemen oyundan alınırken maçı ABD, 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.