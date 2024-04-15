Yerli hakemler ve yabancı hakemlerin maaşı gündem oldu! Arada uçurum var Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri maç başına yaklaşık 200 bin TL, yerli VAR hakemleri ise 15 bin TL alıyor. Bu durum yerli hakemleri kızdıracak gibi...

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligdeki kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasına geçmesi, futbol camiasında tartışma konusu haline geldi.

TFF, sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz Futbol Federasyonları'ndan yabancı Video Yardımcı Hakemleri (VAR) talep etti ve bu talep ilgili federasyonlar tarafından kabul edildi.

Bu uygulamanın maliyeti, yol ve harcırah paraları da dahil olmak üzere maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi buluyor. Türkiye'deki VAR hakemlerinin maç başına aldığı ücret ise 15 bin TL iken, AVAR hakemlerinin ücreti 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

TFF Başkanı aleyhine imza toplanıyor

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde, Kulüpler Birliği tarafından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçime gitmesi için imza toplama çalışmaları hız kazandı.

Bugün alt liglerde mücadele eden bazı kulüplerin imza vereceği belirtilirken, Kulüpler Birliği'nin yarın bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Bu toplantıda, futbol camiasının geleceği ve TFF'nin yönetimine ilişkin önemli konuların ele alınması bekleniyor.