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- Yiğit Şardan, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koydu
Yiğit Şardan, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koydu
Yiğit Şardan, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koydu. Şardan'ın listesinde Abdurrahim Albayrak da var.
- DHA
- 28.05.2021 - 11:03
- Güncelleme : 28.05.2021 - 11:21
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimi, haziran ayına ertelenmişti.
Mevcut yönetimin aldığı son kararla 19 Haziran'da başkan seçimli genel kurul düzenlenecek.
Sarı-kırmızılı kulüpte 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.
LİSTEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA VAR
Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.
Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.