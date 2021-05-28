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    Yiğit Şardan, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koydu

    Yiğit Şardan, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koydu

    Yiğit Şardan, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koydu. Şardan'ın listesinde Abdurrahim Albayrak da var.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 11:21
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    Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimi, haziran ayına ertelenmişti.

    Mevcut yönetimin aldığı son kararla 19 Haziran'da başkan seçimli genel kurul düzenlenecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpte 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.

    Yiğit Şardan, Galatasaray da başkanlığa adaylığını koydu #1

    LİSTEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA VAR

    Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.

    Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.

    Yiğit Şardan, Galatasaray da başkanlığa adaylığını koydu #2

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