Yıldırım Demirören Golf Federasyonu başkanı oldu

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunda 98 oydan 81 geçerli oyu alarak Golf Federasyonu Başkanlığına seçildi.

Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulunda tek aday olarak seçime giren Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerli oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı genel kurul JW Marriott Otel'de yapıldı.

AĞAOĞLU'NDAN TEBRİK

Genel kurulunda konuşan mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 senedir bu görevi yapmaktan ve uzun bir süre golseverlere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülke sporunda pandemi nedeniyle hiç beklemediğimiz, alışık olmadığımız bir süreç yaşadık. Olimpiyatların ertelenmesiyle görev sürelerimiz de uzamış oldu. 21 sene insan hayatında çok uzun bir süre. Golf gibi son derece etik spor ahlakına sahip, olimpik ruhu taşıyan bir camiada bu süre göz açıp kapayıncaya kadar geçti." diye konuştu.

Ağaoğlu, golf camiasındaki herkesin bu görevde kendisine yardımcı olduklarını belirterek, "2000 yılından bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Hiçbir yönetimin camia desteği olmadan süreci başarıyla yönetmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, yeni yönetime başarılar dileyerek golf camiasına teşekkür etti.





DEMİRÖREN'İN YÖNETİMİ

Genel kurula 113 delege katılırken, Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerli oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz, 4 oy da boş sayıldı.

Demirören, yönetiminde şu isimler bulunuyor:

"Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Ali Özdoğan, Murat Karaduman, İlker Erdoğan, Recep Turan, Mustafa Cihat Arslan, Yasin Akkanat, Gürkan Demirkesen, Ali Köse, Atilla Hasan Akıncı, Abdullah Hazar, Orhan Hallik."

