Yıldırım Demirören'i Ahmet Nur Çebi ikna etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çabaları sonuç verdi. Eski başkan Yıldırım Demirören, 100 milyona yakın alacağının büyük kısmını bağışlama kararı aldı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında, kulübü zora sokacak krizler bir bir çözülmeye devam ediyor.

BAŞKAN ÇEBİ İKNA ETTİ

Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda "Buradan müjdeleyim. Sayın Yıldırım Demirören alacağını kulübe bağışlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Demirören'den de bu konu hakkında tarihi adım geldi. Eski başkanın, 100 milyon TL'lik alacağının bir kısmını "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında kulübe bağışlayacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin samimi yaklaşımı, Demirören'in bu kararında etkili oldu.

Siyah-beyazlılarda Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesiyle birlikte camianın önde gelen isimleri maddi katkıda bulunarak ön plana çıktı.





RAHMİ KOÇ DEVREDE

Başta Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi cebinden şu ana dek kasaya 150 milyon TL'lik maddi girdi sağladı.

Her dönemde katkısını esirgemeyen Rahmi Koç, forma sponsorluğuyla birlikte önemli para bağışları yaptı. Çebi'nin, görev süresi boyunca kulübe katkı verecek bu hamlelere devam edeceği ifade edildi.



