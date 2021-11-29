Yılın forveti Robert Lewandowski

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, "Yılın Forveti" seçildi.

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü töreni büyük bir görkemle yapıldı.

YILIN FORVETİ SEÇİLDİ

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi.

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi.

"ÇOK GURURLUYUM"

Ödül töreninde konuşan Polonyalı golcü, "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." dedi.

SUAREZ'DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Öte yandan ödül töreninde Lewandowski'nin rakibi Luis Suarez'in kazananın açıklanmasının ardından gülmesi dikkat çekti.

İSTATİSTİKLER

Suarez geçen sezon 38 maçta 21 gol atarken; bu sezon 19 maçta 8 gol kaydetti.

Ödülü kazanan Lewandowski ise geçen sezon 40 maçta 48 gol atarken; bu sezon 20 maçta 25 gol ile takımına katkı sağladı.