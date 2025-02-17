Yıllar sonra Beşiktaş'a dönüyor: Alvaro Negredo

Haber Merkezi
Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta, Dolmabahçe Stadı'nda sürpriz bir ziyaretçi vardı.
Siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Alvaro Negredo, Beşiktaş-Trabzonspor maçını tribünden izledi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Instagram hesabından Dolmabahçe Stadyumu'nda maçı izlediği bir görsel paylaştı. Alvaro Negredo paylaşımında, beyaz kalp ve kartal emojilerine yer verdi.
İZLEME KOMİTESİNDE YER ALACAK
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski futbolcunun kulüpte görev alması bekleniyor. Negredo, Başkan Serdal Adalı'nın izleme komitesinde yer alacak.
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