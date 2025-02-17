Yıllar sonra Beşiktaş'a dönüyor: Alvaro Negredo
Haber Merkezi

Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta, Dolmabahçe Stadı'nda sürpriz bir ziyaretçi vardı.

Siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Alvaro Negredo, Beşiktaş-Trabzonspor maçını tribünden izledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Instagram hesabından Dolmabahçe Stadyumu'nda maçı izlediği bir görsel paylaştı. Alvaro Negredo paylaşımında, beyaz kalp ve kartal emojilerine yer verdi.

İZLEME KOMİTESİNDE YER ALACAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski futbolcunun kulüpte görev alması bekleniyor. Negredo, Başkan Serdal Adalı'nın izleme komitesinde yer alacak.

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Ercan Ertan
Muhabir