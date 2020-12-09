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- Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz'a zam yapılacak
Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz'a zam yapılacak
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 14:56
- Güncelleme : 09.12.2020 - 15:01
Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.
Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı. 19 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.
MAAŞINDA ARTIŞA GİDİLECEK
Yapılacak anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın sözleşmesi, 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ın mevcut kontratı 2023’te sona eriyor.
Son 3 sezondur Beşiktaş A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah-beyazlı formayı 13 kez giydi.