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    Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz'a zam yapılacak

    Beşiktaş, bu sezon performansıyla formayı N'Sakala'dan alan Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesini düzenleme kararı aldı. Yıllık 150 bin lira kazanan futbolcuya hatırı sayılır bir artış yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 14:56
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 15:01
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    Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz'a zam yapılacak

    Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

    5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

    19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.

    Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı. 19 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.

    Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz a zam yapılacak #1

    MAAŞINDA ARTIŞA GİDİLECEK

    Yapılacak anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın sözleşmesi, 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.

    Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ın mevcut kontratı 2023’te sona eriyor.

    Son 3 sezondur Beşiktaş A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah-beyazlı formayı 13 kez giydi.

    Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz a zam yapılacak #2

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