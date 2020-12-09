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Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz'a zam yapılacak

Yıllık 150 bin lira alan Rıdvan Yılmaz'a zam yapılacak

Beşiktaş, bu sezon performansıyla formayı N'Sakala'dan alan Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesini düzenleme kararı aldı. Yıllık 150 bin lira kazanan futbolcuya hatırı sayılır bir artış yapılacak.