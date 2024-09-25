Yılmaz Özdil, Mourinho'yu savundu! 'Türkiye'ye gelerek hayatının hatasını yaptı' Gazeteci Yılmaz Özdil, Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'ya yapılan eleştirilere kızarak Portekizli hocayı savundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştirilerin odağı oldu.

Maç içerisindeki seçimleri nedeniyle eleştirilen Mourinho'yu savunan biri çıktı.

O da gazeteci Yılmaz Özdil...

Yılmaz Özdil, YouTube kanalında Jose Mourinho'ya ve derbiye ilişkin yorumlarını paylaştı.

"ADAMIN KUPALARINI ALT ALTA YAZDIĞIMIZDA 9 SAYFA TUTUYOR"

Özdil, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Jose Mourinho denilen adamın kupaları alt alta yazdığımızda 9 sayfa falan tutuyor. Biz 3 haftada adamın futbol bilmediğini anladık. Mourinho da artık sanırım nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır, eminim.

"DÜNYANIN EN CAHİL MEDYASIYLA KARŞI KARŞIYA"

Daha sezon yeni başladı Bismillah, Fenerbahçe başkanını İzmir'de yerlerde sürüklediler. İngilizce bile bilmeyen gazeteci, elinde cep telefonuyla Google Translate ile soru sormaya çalışıyor Mourinho'ya. Dünyanın en cahil medyasıyla karşı karşıya.

"SEKİZİNCİ SINIF TOPÇULAR İSTİFAYA DAVET EDİYOR"

Sekizinci sınıf topçular yorumcu olmuşlar, Mourinho'yu istifaya falan davet ediyorlar. Mourinho hayatının en büyük hatasını yaparak nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır. Bence derbi bu.