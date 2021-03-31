Yılmaz Vural: 10 maçta 6 galibiyet almamız lazım

Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, ligde kalmaları için ne kadar puan toplamaları gerektiğini açıkladı.

Erzurumspor ile sözleşme imzalayarak tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Yılmaz Vural, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Vural, 10 maçta 6 galibiyet almaları durumunda ligde kalacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

"10 maç kadar bize böyle bir görev verildi. Türkiye'de bakıyorsunuz sonuncu birinciyi yeniyor. Tesadüf diyorsunuz ama öbür hafta diğeri yeniyor. Yani ligde teknik anlamda takımlar arasında fark yok, uygulama farkı var. Camiaların verdiği moral ve onların tavırları biraz etkiliyor. Gönül isterdi ki burada taraftara karşı oynayalım. Erzurumspor taraftarı ile ilişkimin çok iyi olduğunu biliyorum. Onların bize sosyal medyadan verdiği mesajları biliyorum. Allah razı olsun taraftarın hepsi bize güveniyor. Bu güveni boşa çıkarmamak için Yılmaz Vural olarak elimden ne geliyorsa yapma sorumluluğunda hissediyorum. İş olsun diye buraya gelmedim, 'yapabiliriz' diye geldik. İnşallah Allah mahcup etmez, başarılı oluruz."

"DÜŞMEME PUANI 45 OLUR"

"Hakikaten ciddi kariyerli oyuncular var. Üzerimizde Başakşehir var yani 30'lu puanlarda olan takımların hepsi tedirgin. Bizim dezavantajımız son maçımız BAY geçecek. Çok ince hesaplar yaparak geri kalan maçları kazanma anlayışıyla oynamak gerekiyor. Ligde 30 maçta 6 galibiyet alan takımımızın, 10 maçta 6 galibiyet alması lazım. Bana göre düşmeme puanı 45 puan olur. Çünkü 34 maçlık bir ligde düşmeme puanı 39 puandı. 45 puan çok önemli bir puan, bunu almak için de 18 puana ihtiyacımız var. Bunun için de 6 maçı kazanmamız lazım. Kolay rakipler yok. Başakşehir'in yanına Gaziantep, Alanya, Fenerbahçe gibi önemli maçlar arasından 6 maç ve bunları da yenmemiz lazım. Lafla yenilmiyor, doğru tespitleri sahada kardeşlerimiz uygulayacak."