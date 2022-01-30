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- Yılmaz Vural, Ali Koç ile nasıl tanıştığını anlattı
Yılmaz Vural, Ali Koç ile nasıl tanıştığını anlattı
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 00:24
TV 100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programına katılan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile nasıl tanıştığını anlattı.
"ALİ KOÇ KİM DEDİM"
Yılmaz Vural, şunları söyledi:
"Ben Ali Bey'i tanıdığımda sanırım 25 yaşlarında felandı. Onun ABD'den okul arkadaşı, benim de okul arkadaşımdı. Bana 'abi Ali Koç seninle tanışmak istiyor.' dedi. Dedim kim o, Ali Koç, o zaman ne bileyim kimdir. Vehbi Koç'un torunu deyince tamam tanışalım dedim."
Yılmaz Vural, Ali Koç ile nasıl tanıştığını anlattı - VİDEO
"BAŞKAN OLSAM SENİ TAKIMA HOCA YAPARIM DEDİ, UNUTTU"
"İstanbul'da bir maça geldi, Kalamış'ta bir pastanede buluştuk. Sarışın mavi gözlü, şeker gibi bir insan. O zaman bana dedi ki 'Hocam, en büyük idealim başkan olmak' O zaman bana dedi ki 'Hocam ben başkan olsam, inan seni bu takıma teknik direktör yaparım..' Ali Baba unuttu."