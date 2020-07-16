Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin

Süper Lig'e çıkma umudunu son haftaya taşıyan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, ilginç bir yorumda bulundu.

TFF 1. Lig'de son haftaya 57 puanla dördüncü sırada giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural çarpıcı bir açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın Fatih Terim döneminde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle 1-0 yenerek, Kazakistan'ın da Letonya karşısında galibiyet almasının ardından 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmesine gönderme yaptı.

"ALLAH BİZE FATİH TERİM ŞANSI VERSİN"

Vural, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, Adana Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.

TFF 1. Lig'de puan durumu: