Yılmaz Vural Erzurumspor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın Erzurum'daki hocalık kariyeri fazla sürmedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YILMAZ HOCAYI ÜZEN OLAY

Geçen hafta Fenerbahçe ile BB Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında 3-0 geride olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, oyuna müdahale etmek için Gomes'i yanına çağırdı.

YILMAZ HOCA’NIN ELİNİ İTTİ

Ancak son haftalarda 11 oynadıktan sonra kulübeye çekilen oyuncu, oyuna girmek istemedi.

Gomes, Yılmaz Vural’ın uzattığı eli iterek deneyimli teknik adama olumsuz yanıtısız bıraktı.

Daha sonra Vural, Cenk Ahmet'in yerine Butko'yu oyuna aldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

“BİZE ETMEDİĞİ KÜFÜR BIRAKMAMIŞ”

Yılmaz Vural maç sonu açıklamalarında, “Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor.

Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Diğerini çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış.

Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içerde.

"BURASI DİNGO’NUN AHIRI MI?"

Allah sabır veriyor, birkaç sene olsa döversin, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler.

Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün." dedi.