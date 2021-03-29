Yılmaz Vural: Erzurumspor'dan teklif aldım

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Erzurumspor'da yönetim, Yılmaz Vural ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kralspor.com/Özel Haber

5 gün önce anlaştığı İsmail Kartal ile henüz maça çıkmadan yollarını ayıran Erzurumspor'da hoca arayışları başladı.

İlk olarak tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'a giden Erzurum ekibi, 68 yaşındaki teknik adama teklifini iletti.

Konu hakkında Kralspor'a konuşan Vural şu ifadeleri kullandı:

"ARZULU, İSTEKLİLER"

"Dün gece Erzurumspor yönetiminden telefon aldım. Arzulu, istekli görünüyorlar. Ben de Erzurum'da çalışmak isterim. Tabii bu işler çok çabuk değişebiliyor. İsmail Hoca ile 5 gün önce anlaşmışlardı ancak ayrılık yaşandı. Bugün bir görüşme daha olacak."

Son olarak 2020 yılında Akhisarspor'u çalıştıran Vural, bir süredir boşta bulunuyor.