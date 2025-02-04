Yılmaz Vural: Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!

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Son olarak 2. Lig ekibi Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

RadyoGol'e konuşan Yılmaz Vural, şunları dedi:

Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı. Fenerbahçe için beğenmediğim tek yönü, çok popülarite peşinden koşulması. Dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi oyuncusu... Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe.

"BİR GÜN FENERBAHÇE'NİN HOCASI OLURSAM..."

72 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!

İSMİ VANSPOR FK İLE ANILDI

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı.

Son olarak Menemen FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ın adı geçtiğimiz haftalarda 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anılmış, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.