Yılmaz Vural: Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek

Yılmaz Vural bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağına inandığını söyledi. Vural inancını "Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek" sözleriyle dile getirdi.

Yıllardır Fenerbahçe'yi çalıştırmak isteyen Yılmaz Vural, Vitor Pereira'nın sarı-lacivertlilerden kovulmasının ardından koltuğa yine talip oldu ancak istediğini alamadı.

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı göreve getirmesinin ardından Yılmaz Vural, Ekotürk TV'de Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçe'ye ilişkin konuşan Vural, "İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. 'Elbet bir gün buluşacağız' 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Vural ayrıca şunları söyledi, "Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslarası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı."