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    Yılmaz Vural hastaneye kaldırıldı

    Yılmaz Vural hastaneye kaldırıldı

    Teknik direktör Yılmaz Vural, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 12:31
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 12:53
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    Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

    Daha önce de koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Vural'ın yeniden Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Deneyimli hocanın sağlık durumunun kötü olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Tecrübeli hoca en son Akhisar'ı çalıştırmış ve görevinden ağustos ayında ayrılmıştı.

    Yılmaz Vural hastaneye kaldırıldı #1

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