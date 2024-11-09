Yılmaz Vural ile Tanju Çolak, Antalya'da Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda barıştı

AA

Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğiyle Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da buluştu.

Organizasyonun kokteyli kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

YILMAZ VURAL, TANJU ÇOLAK'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Etkinliğe katılan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak arasındaki küslük, bu programda sona erdi. Vural, sahnede bir araya geldiği ve bir sözünden dolayı kendisine kırgın olan Çolak'tan özür diledi.

"BEN HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bunun üzerine konuşan Tanju Çolak şunları dedi:

"Kendisini Daum'un cenazesinde gördüm, kırgınlığımı ifade ettim. Burada da kendisine teşekkür ediyorum. İnsanlar hata yapabilir, ama önemli olan hatayı kabullenmektir. Ben hocama teşekkür ediyorum, büyüğümdür, önemlidir, değerlidir, Türk futbolu için özeldir. Seviyoruz birbirimizi."

"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜN YENİDEN BERABERİZ"

Yılmaz Vural da 2,5 ay önce yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'daki cenaze töreninin kendisi için farklı boyutu olduğunu dile getirerek, "Tanju'yu orada gördüm ve çok şükür bugün yeniden beraberiz." dedi.

Vural, turnuvada Fenerbahçe veteran takımının antrenörlüğünü yapacağını sözlerine ekledi.

DAUM ANILDI

Christoph Daum'un da anıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nın futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatması amaçlanıyor. Organizasyonda Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları mücadele edecek.