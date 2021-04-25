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    Yılmaz Vural maç sonu ağladı

    Yılmaz Vural maç sonu ağladı

    BB Erzurumspor'un deplasmanda Gaziantep'i 3-2 mağlup etmesinin ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 18:31
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    Süper Lig'in 37. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

    5 gol atılan maçta Erzurum ekibi 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu skorla Erzurumspor, 37 puana yükseldi. Rakibi Gaziantep ise 51 puanda kaldı.

    YILMAZ VURAL MAÇ SONU AĞLADI

    Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan alan Erzurumspor'da maç sonu duygusal anlar yaşandı.

    Galibiyetin sevinciyle teknik ekip adeta duygu seli yaşadı. Maç sonu Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı.

    Yılmaz Vural maç sonu ağladı #1

    "YILMAZ VURAL, TÜRKİYE'DE DEĞERİNİ BULAMAMIŞ BİR ADAM"

    Deneyimli hoca maç sonu yaptığı açıklamada, “Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Kimseye kendimizi zorla sevdirecek halimiz yok ama bizim yaptığımız işleri hep magazinsel tarafıyla değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu yanlış.” İfadelerini kullandı.

    Yılmaz Vural maç sonu ağladı #2

    Yılmaz Vural maç sonu ağladı #3

    Yılmaz Vural maç sonu ağladı #4

    Yılmaz Vural maç sonu ağladı #5(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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