Yılmaz Vural: Milli takımda yabancı antrenör konusu içimizi acıtıyor

İHA

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Kocaeli'de düzenlenen 13. Kitap Fuarı'na katılarak söyleşi gerçekleştirdi.

Vural, gençlerin desteklenmesi, Arda Güler ve milli takıma yabancı teknik direktörün getirilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Milli takıma yabancı teknik direktörün tercih edilmesi içimizi acıtıyor"

Milli takıma yabancı teknik direktörün getirilmesini değerlendiren Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu içimizi acıtıyor. Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. 'Neden Türk birisi olmazda yine yabancı birisi getirilir' diye düşünüyor ve üzülüyoruz. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Yabancı teknik direktör getirilirken tez ne? 'Yabancı, Türk teknik direktörden daha çok mu biliyor?' diye düşünüyoruz ister istemez. En üzüldüğüm şey Türkiye antrenörler derneğinin bu konudaki tepkisiz kalışıdır. Bine yakın teknik direktör yetiştirmiş bir ülkenin kendi antrenörünü tercih etmesi yerine bir yabancıyı tercih etmesini Türkiye’ye hiç yakışmadığı kanaatindeyim. Federasyona soru sormak icap ediyor. Bu beğenmediğin Türk antrenörlerini ben mi yetiştiriyorum? Bütün antrenörler federasyona bu konuda çok kırgın. Bu seçim birçok insanın içini acıttı"