Yılmaz Vural, şampiyonluk favorisini duyurdu

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Son olarak 2. Lig ekibi Menmen FK'da görev alan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Türk futbolunun gündemini değerlendirdi ve dikkat çekici sözler sarf etti.

Radyospor'a konuşan 71 yaşındaki Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve şampiyonluk adayları hakkında açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO GELDİ, ŞAMPİYON OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Mourinho'nun sadece ismi ile Türkiye'de şampiyonluk olamayacağını vurgulayan Vural, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye geldiğinizde insan çözmek çok zor. Bence de Mourinho bu sorunu yaşıyor. Defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş, Premier Lig'i kazanmış. Uzmanlığı çok üst düzeyde. Ama Mourinho geldi, şampiyon olacak diye bir şey yok. Burada insan ilişkilerini yönetmek çok zor. Mourinho, Fenerbahçe'de 3 senede 45 milyon euro alacak. Biz Türk antrenörü olarak 1 milyon euro istesek, 'kulübü mü satın alıyorsun' diye tepki gösteriyorlar.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI BEŞİKTAŞ"

Şampiyonluktaki favorisinin Beşiktaş olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, şunları dedi:

Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın göreve getirilmesi çok önemli. Beşiktaş'ta tam bir ekip çalışması var. Antrenörün tek başına bu havayı yaratması mümkün değil. Kulüp başkanını çok önemli uluslararası ilişkileri var. Tam kendi ihtiyaçlarına göre oyuncu seçtiler. Takım içi dinamiği oluşurdular ve antrenöre çok iyi bir kadro verdiler. Transferlerde antrenörün çok büyük katkısının olduğunu sanmıyorum. Elbette fikrini almışlardır; ama aslı başarı yönetimin. Van Bronckhorst çok şanslı bir antrenör. Önüne her şeyi hazırlayıp koydular. Başlangıç itibariyle şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, sonra Fenerbahçe, Galatasaray çok hırpalandı. Sonra değişir mi bilmiyorum, ama başlangıç itibariyle Beşiktaş. Şenol Güneş'e hoşgörülü bakılır ve serbest bırakılırsa Trabzonspor da başarılı olabilir, ama şu ana kadar iyi görünmediler. Fenerbahçe'de başarısızlığa tahammül yok. İyi sonuçlar olmadığı zaman Mourinho'ya çok büyük tepki gösterirler. Bu nedenle işi zor görüyorum Fenerbahçe tarzını değiştirirse Beşiktaş'la kafa kafaya gider. Değiştirmezse favori Beşiktaş. Fenerbahçe sabrını geliştirmeli.