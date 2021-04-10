Yılmaz Vural, Beşiktaş maçı öncesi verdiği röportajda, "Sergen Yalçın'ın karşısında biraz zorlanacağını" söyledi.

Süper Lig'in 34. haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yarın saat 19:00'da başlayacak mücadele ligin zirvesini ve alt sıralarını bir hayli yakından ilgilendiriyor.

Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Beşiktaş ile ligde kalması adına mutlak 3 puan alması gereken Erzurumspor arasında oynanacak mücadeleyi, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

"İKİ TAKIM DA ZORDA"

Beşiktaş maçı öncesi NtvSpor'a röportaj veren Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

Vural yaptığı açıklamada,"Beşiktaş şampiyonluk adaylarından biri, biz de düşmeye aday takımlardan bir tanesiyiz, aramızda hiçbir fark yok hedef anlamında

İki takım da zorda. Birisi kaybederse şampiyonlukta arkadan yetişecekler, birisi kaybederse, ligde kalma umutlarının büyük bir kısmını sıkıntıya sokacak olur.

Karşımızdaki takımın gücünü biliyoruz, ona saygımız var şüphesiz ama kim olursa olsun her takımın zayıf yönleri de kuvvetli yönleri de vardır. Eğer siz onun kuvvetli yönüne önlem alıp zayıf yönüne de farklı bir önlem alırsanız, maç kazanma şansınız artar.

Yılmaz Vural: Sergen biraz zorlanacak İZLE

"SERGEN ZORLANACAK BU SEFER"

Sergen, çok iyi yolda çok iyi gidiyor, yani Beşiktaş'ın onunla çok uzun vadede bir anlaşma yapmasını ben dilerim. Çünkü Türkiye'de antrenör yetişmiyor, yetişenleri de teşvik etmeniz lazım, onlara sahip çıkmak lazım.

Kutluyorum kendisini ama şimdi karşısında Yılmaz ağabeyi, Yılmaz hocası var. Biraz zorlanacak bu sefer yani." ifadelerini kullandı.