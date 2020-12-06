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    Yılmaz Vural solunum cihazından ayrıldı

    Yılmaz Vural solunum cihazından ayrıldı

    Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Yılmaz Vural'ın koronavirüs tedavisinde olumlu gelişmeler devam ediyor. Tecrübeli hocanın entübasyondan ayrıldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 12:43
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 15:38
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    Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı.

    Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

    Yılmaz Vural solunum cihazından ayrıldı #1

    MÜJDELİ HABER GELDİ

    Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi.

    ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ

    Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.

    Yılmaz Vural solunum cihazından ayrıldı #2

    Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

    SON DAKİKAHaberleri Listele

    MÜJDELİ HABER GELDİ

    Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi.

    ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ

    Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. SON DAKİKA Haberleri Listele MÜJDELİ HABER GELDİ Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.

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