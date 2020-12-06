Yılmaz Vural solunum cihazından ayrıldı

Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Yılmaz Vural'ın koronavirüs tedavisinde olumlu gelişmeler devam ediyor. Tecrübeli hocanın entübasyondan ayrıldığı öğrenildi.
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı.
Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
MÜJDELİ HABER GELDİ
Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi.
ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ
Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
SON DAKİKAHaberleri Listele
MÜJDELİ HABER GELDİ
Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi.
ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ
Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. SON DAKİKA Haberleri Listele MÜJDELİ HABER GELDİ Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.