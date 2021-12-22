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    Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

    Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

    Fenerbahçe taraftarının Yılmaz Vural'ı Twitter'da gündem yapmasının ardından deneyimli hoca, ""Bana olan güveninize, sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 10:35
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    Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler takımın başına geçecek yeni isme çevrildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi için çağrıda bulundu.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

    TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

    Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek teknik direktöre çevrildi. Fenerbahçe taraftarı ise Twitter'dan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesi ise paylaşımlarda bulundu.

    Vural'ın ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bunun üzerine 68 yaşındaki teknik direktör açıklama yaptı.

    Yılmaz Vural dan Fenerbahçe açıklaması #1

    “HER ŞEYİN HAYIRLISI”

    "Yine trend topic olmuşum" diyen Yılmaz Vural, "Bana olan güveninize, sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." yorumunda bulundu.

    Yılmaz Vural dan Fenerbahçe açıklaması #2

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