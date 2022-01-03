Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin başında olmak istediğini bir kez daha dile getirerek, Ali Koç'a hitaben "Yanlış yapmazsın başkanım" dedi.

Habertürk TV'de Kibra Par'ın sunduğu Açık ve Net'in konuğu, futbol teknik direktörü Yılmaz Vural'dı.

Fenerbahçe'nin başında olmak hayalini bir kez daha vurgulayan Vural, şunları söyledi:

"YANLIŞ YAPMAZSIN ALİ BAŞKAN'IM"

"O gerginlikte, herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla herkes üzülüyor. Başkanı da oyuncusu da üzülüyor. Çocuklar neredeyse yürüyemeyecek hale geliyor. Hakikaten bunları aşabilmek kolay değil. Bunları Yılmaz Vural aşar. Yanlış yapmazsın Ali Başkan'ım."

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Yanlış yapmazsın başkanım - VİDEO



"BİR İŞE BU KADAR TALİP BİR ADAM GÖRDÜN MÜ"

"Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Ben bunu yaparım diyen? Varsayalım adam senin lafına uydu geldi, ondan sonra yapamazsan ne hale düşeceğini biliyor musun? Olmaktan daha beter hale düşersin."

"BU İŞİ YAPARIM DİYORUM"

"Bizde o cesaret var Allah'a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı."