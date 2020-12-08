Tecrübeli hoca ile birlikte YouTube kanalına içerik üreten Dilek Yurttaş, yoğun bakımı sona eren deneyimli teknik adamın fotoğrafını paylaştı.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı.

Tecrübeli hoca, 27 Kasım’da oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

NORMAL ODAYA ALINDI

4 gün uyutulan ve dün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alınmıştı.

Vural'ın eşi Seda Vural, kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.

İLK GÖRÜNTÜ

Sağlık durumu iyiye giden Yılmaz Vural'dan ilk görüntü geldi.

Yılmaz Vural ile birlikte YouTube kanalına içerik üreten Dilek Yurttaş, yoğun bakımı sona eren deneyimli teknik adamın fotoğrafını paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yılmaz Vural birlikte maskeli poz veren Dilek Yurttaş, paylaşımın altına "Şükürler olsun yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini, selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." notunu düştü.