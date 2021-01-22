Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu

Teknik direktör Yılmaz Vural, Mesut Özil'in Türkiye'ye gelen en büyük yıldız olduğunu söyledi.

Bir süredir takım çalıştırmaya teknik direktör Yılmaz Vural, Tivibu Spor'a konuştu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini değerlendiren 68 yaşındaki teknik adam, Özil'in Türkiye'ye gelen en önemli oyuncu olduğunu söyledi.

Vural'ın sözleri şöyle:

"TÜRK FUTBOLU AÇISINDA ÇOK ÖNEMLİ"

"Ben futbolu spor olmanın ötesinde sosyal bir olay olarak değerlendirenlerdenim. İşin sosyolojik boyutuna bakarsanız, Mesut'un Türkiye'ye gelmesi, Türk futbolu adına çok önemli bir olaydır. Amerikasından tutun bütün Avrupa medyası; Mesut Türkiye'de diye yazdı. Çok önemli bir olay."

"TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN ÖNEMLİ OYUNCUDUR"

"İşin bir de teknik boyutu var. Teknik açıdan bakarsak Mesut'u tartışanları duyuyorum. İşte 6 aydır top oynamıyor, geçen sene 22 maç oynadı. Takımda 10 numara oynayan Pelkas var, çok formda. Ozan oynuyor, Sosa oynuyor, gerek mi vardı falan diyorlar. Bana sorarsanız Mesut Özil, kariyer anlamında Türkiye'ye gelmiş en önemli oyuncudur. Oyunculardan biri değil, en önemlisidir."





"6 AY OYNAMADI DİYE TOPU UNUTACAK HALİ YOK"

"Mesut 6 ay top oynamadı diye topu unutacak hali yok. Fenerbahçe'ye çok şey katar ama tabii ki antrenörün Mesut geldikten sonraki performansına bakıp bu konuyu değerlendirmesi lazım. Yoksa işte çok isim bir oyuncu, muhakkak oynaması lazım diye düşünülmemeli. Eğer formda değilse daha kendini hazır hissetmiyorsa Erol Bulut böyle bir zorunluluk hissetmemeli."

"BEKLENMEYENİ YAPAR"

"Şöyle bir gerçek var. Mesut, Fenerbahçe'ye katkıda bulunacaktır. Çok asist yapan bir oyuncu, ikinci bölgeden şut atar. Hiç pozisyon olmayacak dediğimiz durumlarda dahi attığı topla pozisyon oluşturur. Mesut çok önemli bir oyuncu."