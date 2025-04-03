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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması ve Okan Buruk'un yerde kalması konuşuldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural da bu konu hakkında yorum yapan isimlerden biri oldu.

"OKAN BURUK TAHRİK ETTİ"

Radyospor'a konuşan Vural, şunları dedi:

Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında, sezon başından beri hem saha içinde hem de saha dışında rekabet var."

"MOURINHO, OKAN BURUK'U DÜNYAYA TANITTI"

Mourinho ile Okan Buruk arasındaki ilişkiye değinen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi.

"MOURINHO'YU YILDIZ FUTBOLCULAR HOCA YAPMIŞ"

Yabancı teknik direktörlere karşı olduğunu belirten Yılmaz Vural, şu şekilde konuştu:

Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan bir işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)