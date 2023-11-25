Yılmaz Vural'dan şampiyonluk iddiası: Üst lige çıkacağız Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Menemen FK’nın mevcut durumunu anlattı. Başarılı hoca, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

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Menemen FK ile anlaşan Yılmaz Vural, 28 günlük süreç hakkında bilgi verdi.

Gittiği her kulüpte kendi tarzıyla akıllarda kalan Yılmaz Hoca, "9 kişilik bir teknik ekibimiz var. Çalışmalarımızı artık bireysel antrenmana kadar indirgedik, amacımız oyuncularımıza oynamak istediğimiz oyunu çabuk bir şekilde anlatmak.” şeklinde konuştu.

"Başarımızın devam etmesini istiyoruz"

Buraya geldiğimizde 12. sıradaydık ve 12 puanımız vardı. Rakip kalelere 9 gol atıp, kalesinde ise 13 gol gören ve 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 kez de mağlup olmuş bir takımdık. Şimdi 3 maç oynadık. Bir de Tire’de kupa maçı oynadık. Nevşehirspor'u da eleyip 4. tura geçtik. Şimdi ise kupada 6 Aralık’ta Bodrumspor’la karşı karşıya geleceğiz. Ligde aldığımız 2 galibiyet 1 beraberlik bizi 12. sıradan 8. sıraya çıkardı. Play-off hattının içinde olan Somaspor ile İskenderunspor 20’şer puanda, bizim 19 puanımız var. Biz eğer Sarıyer'e karşı kazanabilmiş olsak şu anda 21 puanla ikisinin de üstünde sanırım 6. sırada olacak takım bizdik. Yani play-off hattının içine girmiş olacaktık. Bundan 3 hafta önce 12. sırada olan bir takım arka arkaya maçlar kazanabiliyorsa bir anda farklı bir yere gelebiliyor. Burası böyle bir lig. Dolayısıyla istiyoruz ki bu başarı devam etsin. Çünkü Sarıyer maçında inanılmaz bir şanssızlık oldu ve hatalı goller yedik. Yani çok farklı bir bitebilecek bir maç berabere bitti.

"Hedefimiz şampiyonluk"

26-27 Ekim’de Menemen FK’ya geldik. Yaklaşık 28 gündür buradayız ve oyuncularımıza artık nasıl futbol oynayacaklarını, sahada ne yapacaklarını çok iyi bir şekilde anlattık. Evimizde oynadığımız ilk maç olan Sarıyer maçında stadyum doluydu. Burada çok az sayıda taraftara oynanan bu oyun, artık stadı dolduracak seviyeye geldi. Yani yalnızca Menemen’den değil, İzmir'den futbol seyretmek isteyen ve hakikaten bunu merak eden arkadaşlar gelip izliyorlar. Belki abartacağım ama bana İstanbul'dan 50 tane arkadaşım buraya gelmek için ve yer ayırtmam için ricada bulundu, onlar bu hafta gelip izleyecekler. Menemen taraftarına buradan ricam şu gelin zaten bizim stadyumumuz 5 bin kişi dahi almıyor, dört binin üzerinde kişi alıyor. Bu çok büyük bir sayı değil. Burası 200 bin kişinin yaşadığı koskocaman bir ilçe. Futbol taraftarla güzel oluyor

Lider Amed'in 12 puan gerisinde

Menemen FK şu anda lider Amedspor'un 12 puan gerisinde 19 puanla 8. sırada yer alıyor.