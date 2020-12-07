Euro
9.5087
0.34%
Dolar
7.8363
0.3%
Altın
462.32
0.2%
Borsa
1.334
0.21%
Bitcoin
150.506
1.15%
EXEN Coin
11.15
1.73%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Yılmaz Vural'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

    Koronavirüsü ağır geçiren ünlü teknik adam Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi. Yoğun bakıma alınan Vural'ın durumunun olumlu yönde ilerlediği ve servis odasına alındığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 14:32
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 15:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yılmaz Vural'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

    Koronavirüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve birkaç gün sonra yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural, servis odasına alındı.

    DOKTORU AÇIKLAMIŞTI

    Yılmaz Vural'ın doktoru Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı basın açıklamasında, ''Hocamızın durumu olumlu ilerledi. Kendisini normal odaya alacağız.'' ifadelerini kullanarak yüreklere su serpmişti.

    Yılmaz Vural ın sağlık durumu iyiye gidiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir