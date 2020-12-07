- Haberler
- Futbol Haberleri
- Yılmaz Vural'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Koronavirüsü ağır geçiren ünlü teknik adam Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi. Yoğun bakıma alınan Vural'ın durumunun olumlu yönde ilerlediği ve servis odasına alındığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 14:32
- Güncelleme : 07.12.2020 - 15:04
Koronavirüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve birkaç gün sonra yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural, servis odasına alındı.
DOKTORU AÇIKLAMIŞTI
Yılmaz Vural'ın doktoru Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı basın açıklamasında, ''Hocamızın durumu olumlu ilerledi. Kendisini normal odaya alacağız.'' ifadelerini kullanarak yüreklere su serpmişti.