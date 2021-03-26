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    Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe beklentisi

    Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe beklentisi

    Yıllardır Fenerbahçe'yi çalıştırmak isteyen Yılmaz Vural, Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından bir kez daha beklentiye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 10:20
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    Yaklaşık 3 yıl önce başkan seçilen Ali Koç, görev süresi boyunca tam 6 farklı teknik direktörle çalıştı.

    Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle hepsiyle kısa sürede yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu kez takımı sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet etti.

    Sezon sonuna kadar Belözoğlu ile yola devam edecek olan Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon yabancı bir hocayla çalışmayı hedefliyor.

    Löw, Favre, Gallardo ve Dalic'i listesine alan idareciler, kısa sürede bu hocalardan biriyle anlaşmayı planlıyor.

    Yılmaz Vural ın Fenerbahçe beklentisi #1

    YILMAZ VURAL'IN BEKLENTİSİ

    Diğer taraftan yıllardır Fenerbahçe'yi çalıştırmayı hayal eden Yılmaz Vural, Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından bir kez daha beklentiye girdi.

    En azından sezon sonuna kadar görev verilmesini isteyen tecrübeli teknik adamın bu hayali, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna getirilmesiyle son buldu.

    Yılmaz Vural ın Fenerbahçe beklentisi #2

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