Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni bir duyuru geldi. Vural'ın düne göre biraz daha iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kez koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi.

"KAN DEĞERLERİ BUGÜN DAHA İYİ"

Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz.'' ifadeleri yer aldı.