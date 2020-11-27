Yeniden koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural’ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."

Vural ailesinden yapılan açıklamada da deneyimli teknik direktörün durumunun cidiyetini koruduğu ifade edilerek, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını umut ediyor, dualarınızı bekliyoruz" denildi.