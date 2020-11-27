Euro
9.37
-0.19%
Dolar
7.8341
-0.48%
Altın
448.71
-2.04%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
131.200
-3.48%
EXEN Coin
9.83
1.75%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C
    Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

    Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

    Yeniden koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 18:03
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 18:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural’ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor.

    Yılmaz Vural ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama #1

    HASTANEDEN AÇIKLAMA

    Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."

    Vural ailesinden yapılan açıklamada da deneyimli teknik direktörün durumunun cidiyetini koruduğu ifade edilerek, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını umut ediyor, dualarınızı bekliyoruz" denildi.

    Yılmaz Vural ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir