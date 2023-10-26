Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu! Tecrübeli hoca imzayı attı Menemen FK, teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı göreve getirdi.

Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural'la resmi sözleşme imzaladı.

İmzayı attı

Kulüp binasına gelen 70 yaşındaki teknik adam resmen Menemen FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

Tecrübeli hoca son olarak 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

Birçok takım çalıştırdı

Öte yandan deneyimli teknik adam kariyerinde Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.