Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı

Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor formasıyla 3. kez sahaya çıkan Flavio, 2. defa kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 90. dakikada penaltıya sebebiyet veren Brezilyalı futbolcu, oyundan çıkarken hüngür hüngür ağladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

Campi'yle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 90. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

3. MAÇINDA 2. KIRMIZI KARTI

Maçın son anlarında penaltıya sebebiyet veren yeni transfer Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Büyük üzüntü yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, sahayı terk ederken gözyaşlarını tutamadı.

Ligin ilk haftasında da oyundan atılan Brezilyalı oyuncu, 3. maçında 2. kez kırmızı kart görmüş oldu.