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    Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı

    Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı

    Trabzonspor formasıyla 3. kez sahaya çıkan Flavio, 2. defa kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 90. dakikada penaltıya sebebiyet veren Brezilyalı futbolcu, oyundan çıkarken hüngür hüngür ağladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 09:26
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

    Campi'yle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 90. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

    3. MAÇINDA 2. KIRMIZI KARTI

    Maçın son anlarında penaltıya sebebiyet veren yeni transfer Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı #1

    Büyük üzüntü yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, sahayı terk ederken gözyaşlarını tutamadı.

    Ligin ilk haftasında da oyundan atılan Brezilyalı oyuncu, 3. maçında 2. kez kırmızı kart görmüş oldu.

    Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı #2

    Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı #3

    Yine kırmızı kart gören Flavio gözyaşlarını tutamadı #4

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