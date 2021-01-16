Yoğun kar altındaki maçta Başakşehir ve Sivasspor yenişemedi

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ve Sivasspor takımları karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma Aleksic ve Hakan Arslan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un takımı Başakşehir ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

KARŞILIKLI GOL VAR KAZANAN YOK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir 38. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti. Sivasspor'da Hakan Arslan 42'de skoru dengeledi. Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, son 8 maçta 5 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.









Kar yağışı sebebiyle kaybolan çizgilerin tekrar belirginleştirilmesi için karşılaşma sık sık durdu.

İstanbul'da bembeyaz zeminde oynanan mücadelede futbolcular zor anlar yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ İPTAL

83'te Demba Ba, ceza sahası içine açılan ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem rakibini ittiğini belirterek golün geçersiz olduğuna karar verdi.

Başakşehir'de Okan Buruk ve futbolcular, hakem Alper Ulusoy'a itirazlarda bulundu Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 23 yaparken, 2 hafta sonra puan kaybetti.

Sivasspor da 23 puana yükselirken yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve bu süreçte 6 puan aldı Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



