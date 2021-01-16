Yoğun kar yağışı yüzünden Sivassporlu futbolcular gözükmedi

Başakşehir'in Sivasspor'u ağırladığı maçta İstanbul'daki kar yağışından sahadaki futbolcular ve izleyenler de etkilendi. İzleyiciler beyaz forma giyen Sivaslı futbolcuları görmekte zorlandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Sivasspor takımları karşı karşıya geldi. İstanbul'daki kar yağışından hem sahadaki futbolcular hem de izleyiciler de nasibini aldı.

SİVASSPORLU FUTBOLCULAR KAYBOLDU

Sivasspor'un beyaz formayla sahaya çıkması yüzünden konuk ekibin futbolcularının sahada gözükmemesi dikkat çekerken, oyuncular da takım arkadaşlarını görmekte zorlandı.

Futbolseverler de başka renkte yedek forma getirmeyen kırmızı-beyazlı takıma tepki gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)