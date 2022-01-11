Yönetimden Emirhan İlkhan kararı

Beşiktaşlı yöneticiler, Muhammed Demirci’nin geçmişte herkese ders olduğunun altını çizerken, Emirhan İlkhan ve diğer yetenekli gençleri bilimsel yöntemlerle A takıma kazandırmak istiyor.

Koronavirüsün ağır darbe vurduğu Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2’lik skorla 2 puan kaybetse de Emirhan İlkhan’ı kazandı. Kartal’ın ilk yarıda kazandığı penaltıda başrolü oynayan 17 yaşındaki Emirhan, ikinci yarıda attığı harika golle takımını üstünlüğe taşırken performansıyla büyük alkış ve takdir topladı.

Rizespor maçının kadrosunda Emirhan İlkhan’ın yanı sıra U-19 takımından Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş da yer almıştı. Beşiktaşlı yöneticiler, gençlik projesine büyük önem verdiklerini belirterek, 17-18-19 yaş grubundaki oyuncuları birer birer profesyonel takıma kazandırmak istediklerini aktardı.

“GEÇMİŞTEKİ HATALAR TEKRAR EDİLMEMELİ”

Siyah-beyazlı idareciler, “Akademi takımlarımızda Emirhan İlkhan gibi yetenekli çok sayıda oyuncumuz bulunuyor. Yıllar önce altyapımızda top koşturan Muhammed Demirci herkesten daha yetenekliydi ama yoğun ilgi ve aşırı beklentiler yüzünden kayboldu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Biz Emirhan İlkhan ve diğer gençlerimizin Muhammed gibi olmasını istemiyoruz. Geçmişteki hatalar tekrar edilmemeli. Akademimizin ürünleri olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ı hangi bilimsel yöntemlerle kazandıysak, yeni gençlerimizi de aynı şekilde A takıma monte etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Emirhan İlkhan’ın, Katar’da Antalyaspor’la oynanan Süper Kupa maçından sonra siyah-beyazlı kulübün spor psikoloğu ile bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmenin, teknik heyetin isteğiyle gerçekleştiği ifade edildi.

MUHAMMED DEMİRCİ TFF 2. LİG’DE

Sezon başında Sarıyer’den ayrılan Muhammed Demirci, futbol hayatını bedelsiz transfer olduğu TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor’da sürdürüyor. 27 yaşındaki yetenekli futbolcu, geride kalan dönemde 18 maçta forma giyerken, 10 gol atmayı başardı. Muhammed, 24 Erzincan’la bir yıllık sözleşme imzalamıştı.