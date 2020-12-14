Euro
9.6171
1.2%
Dolar
7.9137
0.91%
Altın
464.83
0.22%
Borsa
1.388
1.26%
Bitcoin
150.837
0.16%
EXEN Coin
10.76
1.12%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Yönetimden Jose Sosa'ya 'alem' uyarısı

    Yönetimden Jose Sosa'ya 'alem' uyarısı

    Fenerbahçe yönetimi, İstanbul'a geldiğinden beri sık sık partilere katılan Sosa'yı uyardı. Beşiktaş derbisinde dökülen Arjantinli futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında formasını Mert Hakan'a kaptırmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 11:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki performansını mumla aratıyor.

    Koronavirüse rağmen İstanbul'a geldiğinden beri sık sık partilere katılan Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir villada yapılan partinin ardından objektiflere yakalanmıştı.

    YÖNETİMDEN UYARI GELDİ

    Sosa ile bir görüşme yapan sarı-lacivertli yönetim, özel hayatını düzene sokması konusunda oyuncuya uyarılarda bulundu.

    Yönetimden Jose Sosa ya alem uyarısı #1

    Yönetimden Jose Sosa ya alem uyarısı #2

    2 KEZ 90 DAKİKA OYNADI

    Çıktığı 11 maçta sadece 2 kez 90 dakikada sahada kalabilen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistle oynadı.

    Beşiktaş derbisinde tel tel dökülen tecrübeli oyuncu, son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'deki yerini Mert Hakan Yandaş'a kaptırmıştı.

    Yönetimden Jose Sosa ya alem uyarısı #3

    Yönetimden Jose Sosa ya alem uyarısı #4

    Yönetimden Jose Sosa ya alem uyarısı #5

    Yönetimden Jose Sosa ya alem uyarısı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir