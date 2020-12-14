Yönetimden Jose Sosa'ya 'alem' uyarısı

Fenerbahçe yönetimi, İstanbul'a geldiğinden beri sık sık partilere katılan Sosa'yı uyardı. Beşiktaş derbisinde dökülen Arjantinli futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında formasını Mert Hakan'a kaptırmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki performansını mumla aratıyor.

Koronavirüse rağmen İstanbul'a geldiğinden beri sık sık partilere katılan Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir villada yapılan partinin ardından objektiflere yakalanmıştı.

YÖNETİMDEN UYARI GELDİ

Sosa ile bir görüşme yapan sarı-lacivertli yönetim, özel hayatını düzene sokması konusunda oyuncuya uyarılarda bulundu.

2 KEZ 90 DAKİKA OYNADI

Çıktığı 11 maçta sadece 2 kez 90 dakikada sahada kalabilen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistle oynadı.

Beşiktaş derbisinde tel tel dökülen tecrübeli oyuncu, son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'deki yerini Mert Hakan Yandaş'a kaptırmıştı.