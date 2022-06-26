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    Yönetimden, Mesut Özil kararı

    Yönetimden, Mesut Özil kararı

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil olayına önümüzdeki günlerde yeni bir perde açılacak.
    • 26.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 10:14
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    Konyaspor ile 20 Mart’ta İstanbul’da oynanan maçın ardından, Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

    Yönetim daha önce af konusunda kesin bir tavır ortaya koymuştu. Ancak karşılıklı açıklamalar sonrası Fenerbahçe Yönetimi yeni bir karar aldı.

    Yönetim dinleme kararı aldı

    Sarı-lacivertli yönetimin Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi.

    Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

    Özil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

    Yönetimden, Mesut Özil kararı #1

    "Fenerbahçe'de bir çok hedefim var"

    Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

    Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur." İfadelerini kullanmıştı.

    Yönetimden, Mesut Özil kararı #2


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