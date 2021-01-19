Yönetimden Sergen Yalçın'a yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş yönetimi, kısıtlı kadroya rağmen tüm derbileri kazandıran ve takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun yarısında görkemli bir imza töreniyle Beşiktaş'ın başına geçen ve takımı lig üçüncüsü yapan Sergen Yalçın, bu sezona iyi başlayamasa da müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Üst üste aldığı galibiyetlerle takımı lig liderliğine taşıyan 48 yaşındaki teknik adam, ayrıca ezeli rakipleriyle oynadığı tüm maçları da kazanmayı başardı.

Yalçın'ın performansından memnun olan siyah-beyazlı yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı teknik adamla uzun yıllar çalışmak istediği öğrenildi.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, Yalçın'n sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istediği belirtildi.

Daha önce yeni kontrat önerisi için "Sezon sonunu bekleyelim." diyen Yalçın'ın, bu kez nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.