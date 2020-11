Younes Belhanda: Arda Turan ağabeyim gibi

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, takım kaptanı Arda Turan'a övgüler yağdırdı.

Younes Belhanda, Galatasaray'ın mobil uygulamasına bir röportaj verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı karşılamayı unutamayacağını söyleyen Faslı futbolcu, ayrıca kaptan Arda Turan için "Ağebeyim gibi" dedi.

"ÇOK DOĞAÜSTÜ BİR ANDI"

Turan'ın "Galatasaray'a imza attığında ne hissetin?" sorusuna Belhanda şu yanıtı verdi: “Galatasaray'a imza attığım an çok doğaüstü bir andı. Havalimanına geldiğimde böyle bir karşılamaya hazır değildim. Taraftarların kulüp üzerindeki etkilerine hazır değildim aslında. Havalimanına geldiğimde beni karşılamaya gelen binlerce taraftar vardı ve böylesi büyük bir ilgiyi beklemiyordu. O an ben ve ailem için unutulmazdı. Galatasaray ile bir gün yollarımız ayrılsa da bana yapılan bu karşılamayı asla unutmayacağım. Bu an kalbime kazındı ve tüm hayatım boyunca bunu kalbimde hissedeceğim.”





"ARDA AĞABEYİM GİBİ"

Belhanda, Arda Turan’la ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ben Arda'yı çok seviyorum. Benim ağabeyim gibi. Bize her zaman doğru tavsiyeler verir ve hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bize güven aşılar. İyi hissetmediğiniz anlarda yanınıza gelir, sizinle konuşur. Sen en iyisisin der. Bir ağabeyinin kardeşine yaptığı gibi bize tavsiyelerde bulunur. Ona her zaman ağabeyim gibi saygı göstereceğim. Arda'yı çok seviyorum. Verdiği tavsiyeler için ona teşekkür ediyorum. Sonuna kadar birlikteyiz.”





Belhanda, 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Galatasaray'da geçirdiğim senelerle birlikte sorumluluğu öğrendim. Galatasaray'da 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. 10 numaralı formam benim için seçilmesi gereken herhangi bir numaradan ibaretti. Ama burada 10 numaranın çok önemli bir rolü var. Zamanla bu sorumluluğu taşımayı öğrendim. Ve takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.”